Michele Misseri è tornato ad Avetrana da uomo libero

(Di domenica 11 febbraio 2024) Torna. L’si trovava in carcere dal 2017 ed è uscito con un anno di anticipo beneficiando della riduzione della pena per buona condotta e della norma svuota carceri.ha lasciato domenica mattina il carcere di Lecce dopo aver scontato una condanna per soppressione di cadavere. L’di 69 anni era stato condannato a 8 anni per aver gettato in un pozzo ad(Taranto) il corpo della nipote Sarah Scazzi (15 anni), uccisa il 26 agosto del 2010. A uccidere la ragazza, nell’agosto del 2010, sono state, secondo una sentenza passata in giudicato, la moglie e la figlia di, Cosima Serrano e Sabrina.

Michele Misseri è un uomo libero. Lo zio di Sarah Scazzi è uscito dal carcere di Lecce dopo aver finito di scontare la condanna per occultamento e ...Michele Misseri ha lasciato il carcere di Lecce dopo aver scontato una condanna per soppressione di cadavere. Il 69enne era stato condannato a otto anni per aver gettato in un pozzo ad Avetrana ...BARI - Michele Misseri ha lasciato questa mattina il carcere di Lecce dopo aver scontato una condanna per soppressione di cadavere: il 69enne era stato condannato a otto anni per aver gettato in un po ...