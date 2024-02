“Mia mamma? Ecco come ha reagito” Festival Sanremo | Angelina racconta tutto L’emozione e le lacrime di mamma Laura | parole che lasciano senza fiato

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di domenica 11 febbraio 2024)di, per la vincitriceMango un vortice di emozioni. Ieri sera la giovane cantante ha provato una gioia immensa non appena Amadeus ha pronunciato il suo nome., 22 anni di età, era alla prima partecipazione assoluta al concorso musicale più famoso e importante d’Italia., figlia del compianto Giuseppe Mango, lo ha sempre detto: non sono qui per la competizione in sé (il video). Appena proclamata vincitrice ci ha tenuto a ringraziare subito la sua famiglia che l’ha sempre sostenuta: lae il fratello batterista con il qualespesso si è esibita insieme. In queste ore sono tantissimi i messaggi di congratulazioni che le stanno arrivando. Uno in particolare però è quello che più di tutti le ha ...