Meloni | volano insulti | “Schlein prenda le distanze dalle offese di De Luca”

(Di domenica 11 febbraio 2024) La premierha chiesto alla segretaria del Pd Ellydi dissociarsidichiarazioni del governatore della Campania, De. “Imbecilli, farabutti, delinquenti politici“, queste le parole con cui il presidente della Regione Campania si è rivolto al governo per rendere note le sue remore sulla gestione del Mezzogiorno. Caso De, lo scambio L'articolo proviene da Il Difforme.

"Il turismo termale e del benessere – ha sottolineato – è un volano importante per il nostro paese e noi ...Santanchè ha ribattuto che, in ogni caso, il governo di Giorgia Meloni ha provveduto a ...(Agenzia Vista) Roma, 9 febbraio 2024 Dopo la convocazione a Palazzo Chigi si è effettivamente tenuto l’incontro tra la premier Giorgia Meloni e le principali organizzazioni agricole. Sul tavolo, alla ...Roma, 9 feb. (askanews) – “Non vi tedierò ovviamente con l’elenco delle tante misure che abbiamo approvato in questi ultimi mesi, ma ci tenevo a dirvi quale fosse la visione che ha mosso il nostro imp ...