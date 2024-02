Meloni | “Violenze verbali da De Luca” Lui replica | “Sbloccate le risorse per il Sud”

(Di domenica 11 febbraio 2024) Giorgiaattacca Vincenzo De Luca: "Intollerabili violenze, autentiche intimidazioni, espresse da parte di un rappresentante delle istituzioni". E lui: "Non si finga turbata", e la invita a sbloccare i fondi per il Sud.

"Sono onorato e commosso per l'attenzione che mi dedica l'onorevole Giorgia Meloni. Davvero non merito tanto. Ma stia sereno il premier! Davvero non ha motivo né di zelarsi né… Leggi ...La presidente del Consiglio: «Chiedo a Schlein di prendere le distanze da queste intollerabili violenze verbali» ...11/02/2024 - Dichiarazione del Presidente Vincenzo De Luca: ...