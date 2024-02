Meloni e Bergoglio nel mirino di Mosca

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 11 febbraio 2024) Caro direttore, allarme rosso.guarda l'Italia e il Vaticano con sempre maggiore freddezza, inquietando diplomazia e servizi segreti. Effettivamente, mai un diplomatico di rango accreditato in Quirinale aveva usato parole tanto dure verso un governo in carica come quelle di Alexei Vladimorovic Paramonov. Il monito durissimo che, se non una minaccia, è di certo un avvertimento diretto allaè stato: «Con l'inizio della sua presidenza del G7, sta attivamente rivendicando il ruolo di "capo coordinatore" di questo quartier generale antirusso dell'Occidente». L'ambasciatore non è nuovo alla ribalta, due anni fa era l'ex ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, ad essere preso di mira da Paramonov, che da marzo 2022 si sfregia del titolo di commendatore dell'Ordine della Stella d'Italia - su proposta del governo gialloverde di Conte, dopo la ...