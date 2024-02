Meloni a Schlein | si dissoci da De Luca

(Di domenica 11 febbraio 2024) 12.00 La premierchiede alla segretaria del Pddi prendere le distanze dal governatore della Campania De. "'Imbecilli,farabutti,delinquenti politici'. Con questa elaborata analisi, il presidente della Regione Campania appella il governo per illustrare la sua posizione sui fondi di coesione. Autentiche intimidazioni",dice. "Abbiamo atteso un segno diazione e condanna,inutilmente.Se non arrivasse prenderemo atto che questi sono gli impresentabili metodi democratici del Pd"

Paolo De Castro , europarlamentare del Pd ed ex ministro dell'Agricoltura in due governi di centrosinistra, smentisce l'ipotesi di una sua ... (liberoquotidiano)

La segretaria del Pd Elly Schlein racconta oggi al Corriere della Sera che sentirà la premier Giorgia Meloni in merito alla situazione a Gaza . ... (open.online)

AGI - Una telefonata fra gli staff di Giorgia Meloni e Elly Schlein per fare il punto sul duello Tv. L'unica certezza che ne emerge è che il duello ... (agi)

La segretaria del Pd: il cambio della forma di governo si fa a maggioranza dove non c’è più la democrazia. Conte? Serve un compromesso nelle ... (corriere)

“Imbecilli, farabutti, delinquenti politici. Con questa elaborata analisi il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, appella il Governo per illustrare la sua posizione sui fondi di coesio ...«Imbecilli, farabutti, delinquenti politici. Con questa elaborata analisi il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, appella il governo per illustrare la sua posizione ..."Imbecilli, farabutti, delinquenti politici". Con questa elaborata analisi il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, appella il Governo per illustrare la sua posizione sui fondi di coesi ...