Mazzarri cambia tutto | doppia scelta a sorpresa | c’entra anche Kvara

(Di domenica 11 febbraio 2024) Walterha in mente unain vista del big match di campionato contro il Milan: cambio che riguardatskhelia. La 24esima giornata di Serie A ha già regalato un importante verdetto in questo weekend: l’Inter di Simone Inzaghi ha vinto la sfida delicata dell’Olimpico contro la Roma con il risultato di 4-2, portandosi così momentaneamente a +7 sulla Juventus, impegnata domani sera contro l’Udinese. Il turno di Serie A però prosegue in questo weekend con altri cinque match, tra cui il secondo big match di giornata tra Milan e Napoli, in programma questa sera alle ore 20:45 allo stadio San Siro. Una partita molto importante per entrambe le squadre, ma sopratper il Napoli che dovrebbe iniziare a fare punti negli scontri diretti ...

Portiere titolare del Napoli, ballottaggio in vista di Milan-Napoli per Mazzarri : Meret o Gollini? Le ultime novità di formazione Ad inizio anno non ... (spazionapoli)

Il Milan per strappare il ruolo di anti-Inter alla Juve, il Napoli per rientrare nel giro Champions League. Questa sera a San Siro sono in palio punti pesanti per il "campionato delle altre" visto lo ...Nel suo editoriale per Milannews, il giornalista Andrea Longoni ha parlato anche dei rumors che riguardano Pioli a Napoli ...Milan-Napoli è anche la sfida tra l'inglese e il georgiano, che giocheranno entrambi sulla trequarti. Ma in modi diversi ...