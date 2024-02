Maxime rimane in regìa C’è Milenkovic con Quarta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 11 febbraio 2024) Italiano ha definito quella che si sta per mettere alle spalle "una dura settimana di lavoro" e non vi è alcun dubbio che, dopo il crollo senza appello di Lecce, la lavata (ideale) di capo si arrivata. Almeno sul campo. Anche, forse, per questo motivo il tecnico giovedì, a tre giorni dalla sfida contro il Frosinone, ha scelto di concedere un giorno di libertà alla sua squadra che per la sfida contro i ciociari - mai vittoriosi quest’anno in trasferta - dovrà rinunciare a Ranieri (squalificato) e agli acciaccati Christensen e Parisi, quest’ultimo messo ko da un forte attacco di tonsillite. I cambi rispetto alla trasferta in Salento in ogni caso non mancheranno e dovrebbero riguardare un po’ tutti i reparti. Se infatti per rivedere Arthur dal 1’ si dovrà probabilmente attendere il recupero di mercoledì prossimo a Bologna (il brasiliano però sta bene, pur con appena due allenamenti in ...