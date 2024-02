Maxi-sciopero in Atm | “Stipendi da fame e carenze di personale”

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di domenica 11 febbraio 2024) È cominciato ieri lodegli straordinari in Atm, che durerà per 10 giorni. Lo ha indetto il sindacato di base Al Cobas per i lavoratori dell’Azienda Trasporti Milanesi che gestisce i trasporti pubblici locali di Milano e della città metropolitana: durerà fino a domenica 18 febbraio. L’azienda assicura che il servizio delle linee metropolitane e di superficie sarà “sempre garantito tutti i giorni, con possibili maggiori attese alle fermate tra le 8:45 e le 15 e dopo le 18”. A spiegare alla Notizia i motivi che hanno portato l’Al Cobas a indire lodegli straordinari, è il segretario del sindacato di base Claudio Signore, conducente Atm. “è unodegli straordinari. ma fa parte di una vertenza che affrontiamo già da un paio di anni, nell’ambito della quale abbiamo fatto 5 o 6 scioperi”, esordisce Signore. Quali ...