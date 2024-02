Matulli | “Così la ricerca storica può aiutare ad un futuro di pace

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 11 febbraio 2024) Firenze, 11 febbraio 2024 – Giuseppe, presidente dell'Istituto storico toscano della Resistenza, mostra anche in questa intervista inedita la volontà di creare dialogo, confronto costruttivo, dibattito virtuoso. Si parla della necessità di una memoria condivisa quale patrimonio comune di pacificazione che guarda al. Si parla delle tante vicende ancora divisive che hanno caratterizzato l'Italia della Seconda mondiale e in particolare dopo l'8 settembre 1943. Il ricordo per essere tramandato e diventare insegnamento di vita deve essere rafforzato dal senso di giustizia. Ma non c’è giustizia definitiva senza coltivare l’importanza della memoria. Condivisa. Un bene comune per capire cosa è successo, per leggere e approfondire le vicende del nostro paese con imparzialità e per trasmettere gli insegnamenti della storia alle nuove ...