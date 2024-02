Mattinata di paura lungo l’A16 | furgone in fiamme

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 11 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoI Vigili del Fuoco di Avellino alle ore 07’30 di oggi 11 febbraio, sono intervenuti sull’Autostrada A 16, Napoli – Canosa, al Km.37,700 in direzione Canosa, nel territorio del comune di Monteforte Irpino, per un incendio di unin transito. Il tempestivo intervento della squadra ha permesso di limitare i danni alla parte anteriore del mezzo e di salvare quasi tutto il carico di fiori che trasportava. L’uomo alla guida proveniente dal Napoletano e diretto a Grottaminarda, oltre ad un comprensibile spavento non ha subito conseguenze e durante le operazioni di soccorso è rimasta chiusa al traffico la circolazione in direzione Canosa. L'articolo proviene da Anteprima24.it.