Martina Franca | primo al traguardo Emanuele Tolomeo Sciòt e vnòt* | sesta edizione

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di domenica 11 febbraio 2024) Il podista salentinoha vinto ladi “. La gara con oltre 1500 partecipanti si è articolata lungo 16,093 chilometri trae Locorotondo e ritorno.ha percorso il tracciato in un’ora. È stata una festa di sport e di comunità in valle d’Itria:, agli agonisti si sono aggiunti, come iscritti, anche un migliaio di camminatori. L'articoloal " proviene da Noi Notizie..