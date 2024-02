Martedì Carnevale in piazza Una festa per gli adolescenti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 11 febbraio 2024)13diinper gli, organizzata dal Comune e dalla cooperativa sociale Arca. Dalle 16.30 in poi, inGramsci è in programma l’evento gratuito "Join us for a Carnival games" aperto aglidai 13 ai 17 anni. L’iniziativa rientra nel progetto ‘Educativa di strada’. "Questi eventi stanno riscuotendo successo e glirisultano entusiasti – spiega l’assessore alle politiche sociali, Greta Avvanzo –. A dicembre c’era stata già una buona partenza con il primo evento ‘Games & contest’, con una ventina di partecipanti che al terzo incontro sono diventati più di trenta. Si è formato un gruppo variegato di ragazzi e ragazze fra i 13 e i 17 anni, di varie etnie, che si sono dimostrati ...