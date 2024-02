Mark Ruffalo chiede il cessate il fuoco a Gaza ai DGA VIDEO

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di domenica 11 febbraio 2024)ha chiesto ilildurante la cerimonia dei DGA: ildel suo intervento sul red carpet, durante un confronto con Deadline, è apparso sui social media. L’attore ha specificato che le spille sul suo bavero rappresentano “i gigli della pace e gli Artisti per ilil“. Artists for Ceasefire “unilpermanente a. Ci sono 1.200 israeliani morti e 2.700 palestinesi“, ha continuato. “Non bombarderemo la nostra strada verso la pace“. @deadline #wears a peace lily and emblem for artists for ceasefire at the #DGAs ? original sound – Deadline “Siamo arrivati a capire che i ...