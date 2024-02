Maria De Filippi chiama Gaia in studio e le consegna la maglia del Serale | lei scoppia a piangere VIDEO

Angelina Mango dopo aver vinto Sanremo 2024 è prontissima a rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest e, proprio in conferenza stampa, ha ... (blogtivvu)

“Avendo vissuto questa esperienza in maniera positiva, io non ho neanche seguito particolarmente le polemiche e questa parte della competizione, ... (ilfattoquotidiano)

Angelina Mango e l’omaggio a Maria De Filippi : “Mi è stata vicina - grazie a lei ho vinto le mie paure”

In conferenza stampa, Angelina Mango ha commentato per la prima volta la sua vittoria al Festival di Sanremo 2024: "Non mi aspettavo nulla di quello ... (fanpage)