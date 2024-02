Marco Patricelli | l' Anpi incensava Tito e ora contesta chi omaggia i martiri delle foibe comuniste

(Di domenica 11 febbraio 2024) È un riflesso pavloviano, quello dell'Associazione partigiani senza (quasi) più partigiani, che passa dalla consegna del silenzio al negazionismo e quindi al relativismo, perle crepe sempre più evidenti nel monolite della narrazione resistenziale dei duri sempre puri: il tabù è crollato ma non l'allergia a sentire evocare i crimini dei partigiani comunisti di. Eppure degli orrorisi macchiarono loro, non gli hyksos e neppure gli hittiti. La storia si può nascondere, come i corpi degli innocenti (uomini, donne, bambini, civili e preti, giovani e anziani, fascisti e antifascisti) gettati spesso ancora vivi negli inghioti carsici, ma la verità torna a galla, diversamente dagli italiani uccisi tra il '43 e'45., nella sua battaglia sempre più di retroguardia e sempre meno ...

AGI - "In quelle 30 ore c'è una costante: ai vertici nessuno si assunse la responsabilità, non partirono mai ordini, ma si usarono solo eufemismi. E ... (agi)

AGI - "In quelle 30 ore c'è una costante: ai vertici nessuno si assunse la responsabilità, non partirono mai ordini, ma si usarono solo eufemismi. E ... (agi)

I gioielli di Casa Savoia custoditi dalla Banca d'Italia Vennero nascosti a Hitler. I preziosi della regina Elena spostati nel settembre ’43 prima in un caveau e poi in un cunicolo sotterraneo del Qu ...AGI - L’ autovelox, nemico giurato di Fleximan e supporto elettronico inesorabile per ricondurre al rispetto delle regole della circolazione stradale, ha un “papà” nobile che non a caso è stato sopran ...Marco Patricelli, storico, Ruben Della Rocca, giornalista, Fiamma Nirenstein giornalista, fellow del Jerusalem Center for Public Affairs, Vittorio Robiati Bendaud Docente e coordinatore del Tribunale ...