Manita Fiorentina | Frosinone travolto 5-1 nel lunch match | CLASSIFICA

(Di domenica 11 febbraio 2024) Scorpacciata di gol nelche apre la 24ª Giornata di Serie A. Lasupera 5-1 ilchiudendo un digiuno di vittorie lungo 4 giornate. Partita già messa in ghiaccio dai toscani nel primo tempo con tre gol. Apre le marcature Belotti, al primo gol nella nuova esperienza in viola. Raddoppia Ikonè con una deviazione fortunata. Di testa Martinez Quarta praticamente sigilla il risultato. Nel secondo tempo c’è spazio per il poker di Nico Gonzalez, prima che Mazzitelli dia un timido segnale di risveglio da parte del. Il 5-1 lo firma Barak all’85’. Lasale a quota 37 punti in zona Conference League, ilresta a quota 23 a +5 sulla zona salvezza. Ladi Serie A dopo ...