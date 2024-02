Mameli – Il ragazzo che sognò l’Italia | tutto sulla miniserie in arrivo su Rai Uno

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di domenica 11 febbraio 2024)– Ilchesi appresa a fare il suo debutto in prima serata su Rai Uno, a partire da lunedì 12 febbraio. La nuova serie storico-biografica ruoterà attorno alla nascita dell’inno nazionale, il cui autore fu per l’appunto Goffredo. Di seguito, ecco cosa aspettarsi dalla nuova. Il period drama si riconferma come la il genere di maggior successo degli ultimi mesi. Dopo i buoni consensi riscossi da La storia, con Jasmine Trinca, Elio Germano, Asia Argento e Valerio Mastandrea, tra gli altri, e La lunga notte – La Caduta del Duce, la Rai torna a sondare nuovamente il terreno del dramma storico-biografico. E lo fa a partire dalle radici della nostra “italianità”, raccontando le circostanze che hanno portato alla nascita del testo del Canto degli ...