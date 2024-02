Mahmood solo sesto? Come sorprendono Fiorello | la reazione con cui si tradisce | clamoroso all' Ariston | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 11 febbraio 2024) Nel Festival di Sanremo vinto da Angelina Mango, trionfatrice con La noia in questa 74esima edizione, quella dei record, l'ultima condotta da Amadeus conal suo fianco, c'è un posizionamento in classifica che sta facendo discutere più degli altri: quello dicon la sua Tuta Gold. Alla fine per, già vincitore due volte della kermesse, è soltanto unposto finale. Il brano, in tutta onestà, forse meritava anche un qualcosa in più, ma questo è quanto: televoto e sala stampa hanno legittimamente fatto il loro. In parallelo, va detto, sui social montava la protesta, e non soltanto dei fan del cantante: in molti sostenevano che ilposto fosse stato punitivo. E tra chi forse condivide le perplessità sulla classifica di, a sorpresa, c'è anche ...