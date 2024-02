Madre di Giovanbattista Cutolo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 11 febbraio 2024) Il 6 febbraio, la prima serata del Festival è stata caratterizzata dall’intervento di Daniela Di Maggio,di“Giogiò“, il musicista napoletano 24enne ucciso nell’agosto scorso da un 16enne per una banale lite per un parcheggio. Questo il ricordo commosso: "Vivi attraverso la musica che amavi e ti fa essere eterno". Giogiò aveva partecipato a un’audizione per poter entrare a far parte dell’orchestra di base al Teatro Ariston durante il Festival di Sanremo.