Madame interviene dopo la vittoria di Angelina al Festival di Sanremo 2024 e cita Chat GPT – VIDEO

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di domenica 11 febbraio 2024) Nell’entusiasmo per ladiMango a, si annovera anche. Insieme a Dardust e alla stessa, l’artista ha contribuito alla canzone “La noia”. La reazione dialladiDirettamente dall’aeroporto di New York,ha seguito con gioia l’evento in diretta, esultando per il... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.