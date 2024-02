M O | Netanyahu | vittoria è vicina | lanceremo offensiva a Rafah

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 11 febbraio 2024) Roma, 11 feb. (askanews) – “Laè a portata di mano. Ce la faremo. Porteremo i restanti battaglioni terroristici di Hamas a, che è l’ultimo bastione, ma ce la faremo”, ha detto il primo ministro israeliano Benjaminin un’intervista rilasciata domenica a Abc News. “Lo faremo garantendo un passaggio sicuro alla popolazione civile in modo che possa andarsene”, ha detto sottolineando che Israele sta “elaborando un piano dettagliato” su dove dovranno spostarsi i palestinesi che dovranno lasciare. “Coloro che dicono che in nessun caso dovremmo entrare a, in pratica dicono: ‘Perdete la guerra, mantenete Hamas lì'”, ha aggiunto. Il primo ministro ha ordinato ai suoi militari di prepararsi a evacuare circa 1,3 milioni di persone dalla città. ...