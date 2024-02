M O | ConteM5s | parole Netanyahu agghiaccianti | va fermato subito

Leggi tutta la notizia su ildenaro

Roma, 11 feb. (askanews) – "Dobbiamo finire il lavoro, possiamo finire il lavoro. La vittoria è a portata di mano". Ledel premier israeliano Benjaminrisuonano. Di quale lavoro parla? Di quale vittoria? A Gaza è in corso una carneficina che sfiora ormai i 30mila morti, il 70% dei quali donne e bambini. È ancora vivo l'eco della voce disperata di Hind Rajab, la piccola di 6 anni che implorava l'aiuto dei soccorsi e che invece è morta insieme ai suoi soccorritori.Hamas ha condotto un vile e atroce attacco terroristico e i suoi miliziani da terroristi vanno trattati, ma i civili palestinesi non sono terroristi e non possono essere trattati come tali. Anche loro hanno diritto ad avere uno Stato". Lo denuncia via social il presidente M5s Giuseppe Conte. "L'indifferenza e l'ipocrisia – ammonisce Conte- ci ...