Luzzi sulla gita fuori dalla casa del Grande Fratello | “Attaccata dal branco”

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di domenica 11 febbraio 2024) Non soltanto Sergio D’Ottavi, anche Beatriceha preso le distanze da Vittorio Menozzi e ieri notte ha spiegato alcuni dei motivi della sua decisione. L’attrice parlando con Stefano Miele ha rivelato che durante laorganizzata dalsarebbe stata “dal”. Pare che Marco Maddaloni abbia accusato Beatrice di aver condizionato e deviato per mesi il percorso di Vittorio e che il modello sia rimasto in silenzio, non smentendo la versione del judoka. Questa per laè stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Chissà come reagirà Beatrice quando scoprirà che Vittorio ha fatto delle confessioni molto private su di lei a Greta. Beatriceorganizzata dal ...