Lutto nel mondo della scuola casertana | si è spenta la Dirigente Scolastica Vittoria De Lucia

(Di domenica 11 febbraio 2024) Caserta. Cordoglio nella Comunità dell’ITS Buonarroti per l’improvvisa morte dell’amata preside. Si èimprovvisamente in questa piovosa domenica 10 febbraio la cara esistenza diDedell’ITS Buonarroti di Caserta. La triste notiziasua inaspettata morte ha scosso l’intera comunitàdel Buonarroti, lasciando docenti, personale e studenti senza parole, sgomenti e profondamente addolorati. Ad essere colpito da questa tragica e inaspettata notizia è tutto ile non solo. Il cordoglio si è diffuso rapidamente tra insegnanti e studenti che esprimono il loro affetto e la loro riconoscenza per la straordinaria figura che è stata ...