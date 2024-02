Lutto nel mondo del calcio | addio all’allenatore Dante Di Memmo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 11 febbraio 2024) Sarzana (La Spezia) 11 febbraio 2024 - Ildelfemminile piange la scomparsa dell’allenatoreDiche si è spento all’ospedale Sant’Andrea della Spezia. Classe 1955, ex sottufficiale della Marina Militare, risiedeva nel centro storico di Sarzana ed era una persona conosciutissima, cordiale che dietro l’apparenza severa nascondeva invece una grande semplicità e disponibilità alla battuta di spirito. Ha iniziato la carriera di allenatore nello Spezia in serie B ma il suo nome resterà legato all’impresa costruita con l’Acf Sarzana presa in serie A2 e condotta al campionato di serie A1 massimo traguardo mai raggiunto dal club rosanero. Sono stati anni fantastici per ilfamminile cittadino che alo stadio “Miro Luperi” ha ospitato grandi avversarie e nomi importanti e storici del ...