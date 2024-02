Lupo inseguito a folle velocità da un’auto in Trentino | insorgono gli animalisti

(Di domenica 11 febbraio 2024) A Volano, inAlto Adige, unè stato a lungoda un'auto: "Un comportamento gravemente incivile, stupidamente crudele e molto pericoloso per l’incolumità dell’animale e delle persone", ha commentato l'associazione animalista "Bears and others".

Si sono ricongiunti al fratello e alla sorella, i due giovani esemplari di lupo appeninico, provenienti dall’Umbria. Sono ospitati nell’area faunistica del Lupo appenninico di ..."In seguito all'ultimo monitoraggio, risulterebbero 10 branchi presenti nel territorio regionale, un numero comunque significativo. (ANSA) ...Scene da Far West nel fine settimana modenese. Erano circa le 22 di sabato sera quando in Corso Canalchiaro in centro a Modena, è scoppiata una violenta aggressione ai danni di un cittadino nordafrica ...