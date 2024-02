Lunedì a rischio per chi viaggia in treno | stop di 8 ore

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di domenica 11 febbraio 2024) Unquello di domani 12 febbraio 2024 per chiina causa dello sciopero nazionale dei ferrovieri proclamato dai sindacati di base Cub ed Usb che protestano per il rinnovo del contratto. Lodi 8 ore, dalle 9 alle 17, riguarderà tutte le imprese del settore, e avrà un impatto non solo su Trenitalia, ma anche su Italo erd. Ad incrociare le braccia saranno anche...