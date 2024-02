L’ultimo saluto al re mancato Nostalgici | curiosi e teste coronate Va in scena il mondo di una volta

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 11 febbraio 2024) TORINO "Altezze reali, maestà, altezze imperiali…". Il senso è nell’attacco dell’omelia. Un funerale dell’altro Stato. Di unche non esiste più. O forse sì. Dai rami di tutt’Europa e dintorni cala su Torino l’aristocrazia dei Serge e dei Dimitri, dei Grimaldi, dei Borbone e degli Orleans. Anche un Bonaparte discendente di Napoleone. Principi e principesse, arciduchi, madri di re. E chi si aspettava la rappresentazione teatrale di pochi sopravvissuti scalzati dal tempo resta deluso. Sono qui piantati nella Storia pera Vittorio Emanuele di Savoia, apparentemente vestiti dallo stesso sarto, divisi per settori secondo rigidi criteri gerarchici. Una dimostrazione di cordoglio e forza silenziosa in cui le lacrime lasciano il posto agli abbracci e ai baci. Il pianto isola. Quella che si compie in Duomo è anche una ...