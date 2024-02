L’ultimo affronto di Trump all’Europa | «La Russia vi attacchi pure se non pagate le spese Nato» – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 11 febbraio 2024) «Un presidente di un grosso Paese si è alzato in piedi e mi ha detto: “Se non paghiamo e veniamo attaccati dalla, ci proteggerete”?». Inizia così l’aneddoto raccontato da Donaldin uno dei suoi ultimi comizi in Carolina del Sud, prossima tappa delle primarie del Partito Repubblicano. Il dialogo rievocato dall’ex inquilino della Casa Bianca sarebbe avvenuto con il leader di uno Stato membro della, alle cui richiesteha risposto così: «Non avete pagato, siete morosi! No che non vi proteggeremo. Anzi, li incoraggerei a farvi quello che diavolo vogliono. Dovete pagare», avrebbe detto l’ex presidente riferendosi evidentemente alla. Dichiarazioni incendiarie perfino per gli standard di. Nel corso della campagna elettorale, il tycoon ha sostenuto più ...