Luciano Rispoli | ideatore di una Tv garbata che non c’è più

(Di domenica 11 febbraio 2024)fudi diversi formati televisivi negli anni 70 e ha lanciato diversi personaggi che avranno un grande successo in futuro. L'articolo proviene da LE VOCI DI DENTRO.

L’AQUILA – Presentate le liste delle elezioni regionali in programma il 10 marzo in Abruzzo. Le documentazioni sono state consegnate all’Ufficio centrale regionale presso la Corte di Appello dell’Aqui ...É una lista civica, l'unica della coalizione di centrodestra, quella composta da protagonisti della società civile e amministratori che hanno esperienza nella gestione della cosa pubblica. Il quadro d ...Il Football Club Crotone annuncia il ritorno in rossoblù di Andrea Rispoli e Niccolò Zanellato che arrivano rispettivamente a titolo definitivo dal Cosenza Calcio e a titolo temporaneo dal Catania […] ...