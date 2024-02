Lucchese - 91° minuto Gorgone | Poco cinici

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 11 febbraio 2024) Ai punti e come occasioni create, laavrebbe vinto nettamente il confronto con il Pineto, bravo a sfruttare l’unica vera occasione creata in tutta la partita, dominata dai rossoneri. Ma ci è voluta la… zampata di capitan Tiritiello, in pieno recupero, ad evitare un’ incredibile sconfitta. Alla fine è venuto fuori un pareggio che, a denti stretti,(foto) ha così commentato a caldo. "Pareggio giusto? Solo dal punto di vista del Pineto. I numeri – ha esordito– dicono in maniera inequivocabile che la partita l’ha avuta sempre in pugno la. Sarebbe stata una beffa clamorosa, se avessimo perso. E’, altresì, ovvio che dobbiamo fare meglio e sapere che l’inerzia della gara può cambiare per un episodio". Ancora il trainer rossonero: "Tante palle gol fallite? E’ un film già visto e non mi ...