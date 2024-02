L' oroscopista è diventato un coach | un allenatore dell' anima | un motivatore

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di domenica 11 febbraio 2024) Antonella Baccaro (foto di Carlo Furgeri Gilbert) «Guarda un po’ che dice il tuo oroscopo oggi?». Una mia cara amica ha preso l’abitudine di inviarmi, tutti i giorni, quelle che dovrebbero essere le previsioni per il mio segno: l’Ariete (ve lo rivelo con un certo orgoglio). Ho sempre creduto che i segni zodiacali fossero attendibili quando disegnano i tipi umani. Lo pensavo anche prima di scoprire che qualcuno, prima di me, ne aveva fatto oggetto di serissimi studi: Carl Gustav Jung, padrea psicologia analitica, accostava ai segni zodiacali gli archetipi’inconscio collettivo. Di più: se ne serviva «nei casi di diagnosi psicologiche difficili per acquisire un ulteriore punto di vista da una visuale completamente diversa». Quanto alle previsioni astrologiche, sono sempre andata a fasi alterne, come un po’ tutti. Quando ...