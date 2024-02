Loredana Berte e il premio Mia Martini | “Mimì | abbiamo vinto” – Video

(Di domenica 11 febbraio 2024) (Adnkronos) – "loportato a casa. E' un cerchio che si chiude". Con queste parole una commossaBertè commenta ildella Critica Miadel 74esimo Festival di Sanremo consegnato questa mattina in sala stampa. "Questoper me – aggiunge l'artista – è sempre stato irraggiungibile, un po' una ferita

Dedicato alla sorella Mimì Sanremo , 11 feb. (askanews) – “Votate per me e se la Sala Stampa dice che devo vincere… Io vorrei andare ... (ildenaro)

“La noia” interpretata da Angelina Mango è la canzone vincitrice del Festival di Sanremo . Al secondo posto “I’ pe’ me tu pe’ te” di Geolier, terza ... (noinotizie)

Domenica In Sanremo 2024 : quando canta (ci sarà) Loredana Bertè , a che ora quando ci sarà (a che ora) canta Loredana Bertè a Domenica In di Mara ... (tpi)

Domenica In Sanremo 2024: quando ci sarà (canta) Ghali, a che ora è prevista l'esibizione da Mara Venier. Tutte le informazioni ...Domenica In Sanremo 2024: quando canta (ci sarà) Loredana Bertè, a che ora. Tutte le informazioni nel dettaglio. Scopri di più ...ROMA – Era un presentimento nell’aria già prima che il Festival iniziasse: Sanremo 2024 sarà l’anno delle donne. L’edizione numero 74 che è andata in scena nella cittadina ligure dal 6 al 10 febbraio ...