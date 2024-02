Longhi | «Inter coniuga bellezza ed efficacia Che conferme!»

(Di domenica 11 febbraio 2024) Brunoha commentato su Twitter la vittoria dell’in rimonta sulla Roma. 4-2 il risultato finale, queste sono le sue parole. COMMENTO – Altri tre punti, altra fuga per i nerazzurri di Simone Inzaghi. Non esistono errori nel percorso della squadra meneghina, Brunoha commentato così: «L’ha confermato nel secondo tempo dell’Olimpico tutto ciò che le era stato accreditato fino a venerdì sera: una squadra che sareed. La Roma, con l’avvento di De Rossi, ha dimostrato, che si può giocare molto meglio rispetto a quando c’era Mou. Roma-2-4».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, ...

Bruno Longhi si sofferma sulla prestazione dell’Inter in casa della Fiorentina, in una partita che il giornalista stesso non sembra aver apprezzato. ... (inter-news)

L’Inter si sta portando avanti in vista della prossima estate bloccando Taremi e Zielinski, entrambi a parametro zero. Secondo Longhi , potrebbe ... (inter-news)

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Bruno Longhi: “Milan-Napoli Non si può andare allo sbaraglio, ma c’è un discorso da fare: il Napoli deve uscire dall’impasse ...Per Piotr si tratterà di una sorta di derby anticipato, perché si trasferirà all'Inter dalla prossima stagione". Una sfida dal sapore speciale, per il classe 1994, anche perché il Milan rappresenta la ...Così a Radio FirenzeViola durante il "Social Club" mister Moreno Longo sulla sconfitta della Fiorentina a Lecce: "Non si può mai abbassare la guardia per nessun motivo, ...