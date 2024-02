Lo storico Vanoli al Donizetti con la nascita dell’Occidente | una favola reale con tanti colpi di scena

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 11 febbraio 2024) Bergamo. Dopo cinque secoli, ha ancora senso parlare di Cristoforo Colombo? La risposta è unica e oggettiva: sì, dobbiamo conoscere l’uomo che fu e le imprese che fece per capire chi siamo, l’Europa in cui viviamo, il nostro passato, presente e futuro. Ne siamo ancora più convinti dopo l’evento “Cristoforo Colombo e l’Occidente” di sabato (10 febbraio), il quarto appuntamento delle Lezioni di Storia organizzate da Fondazione Teatroin collaborazione con Editori Laterza e con il sostegno di Cassa Lombarda. In platea, nei palchi e nelle gallerie un pubblico eterogeneo con molti studenti delle scuole superiori. Sul palco del teatro cittadino Alessandro, grande, ma anche professore, scrittore, divulgatore, esperto di storia mediterranea.non si è limitato a riportare i fatti ma si è ...