LIVE Sci di fondo | 20 km mass start Canmore 2024 in DIRETTA | per la vittoria Karlsson e Niskanen

(Di domenica 11 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGIRO 6/6 Sarà affare per latra Kerttue Frida. Dietro Heidi Weng e Astrid O. Slind si giocano un posto sul podio. Ebba Andersson prova ad approfittare di eventuali cedimenti. GIRO 6/6 Qualche metro di vantaggio per la svedese e la finnica su Slind e H. Weng. GIRO 6/6 Ci prova! Sta dietrotrascinandosi Slind e Weng. Al gancio Andersson GIRO 6/6e Slind a dettare il passo. Perde metri Stadlober, è fuori dalla contesa l’austriaca. GIRO 6/6 Si va per l’ultima volta sulla lunghissima salita del giro da 3.75 chilometri di. Stadlober,, Andersson, Heidi Weng, Slind esi giocheranno la ...

Saranno Caterina Ganz e Francesca Franchi al via della gara femminile . La friulana, compagna di ...

Concluso il 1° giro in 9'04?3. Caterina Ganz a chiudere il gruppo di testa composto da 30 atlete. giro 1/6 ...

Si va in discesa anche in questo 5° giro. A breve inizierà l'ultima tornata, a questo punto la favorita è ...

Con il tempo complessivo di 1'49"25 la svedese Anna Swenn Larsson ha vinto lo slalom di Soldeu, in Andorra, davanti alla croata Zrinka Ljutic ed alla statunitense Paula Moltzan. Tre le azzurre che si ...Allo stadio “Massimino” protagoniste Catania e Casertana, gara valevole la 25^ giornata del campionato di Serie C girone C. LA CLASSIFICA. Di seguito risultato e tabellino.Catania-Casertana 0-0:IL TAB ...La svedese Anna Swenn Larsson ha ottenuto il miglior tempo al termine della prima manche dello slalom femminile di Cdm in corso a Soldeu (Andorra), in 54"45. Alle sue spalle la statunitense Paula Molt ...