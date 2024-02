LIVE Sci di fondo | 20 km mass start Canmore 2024 in DIRETTA | Golberg batte Klaebo in volata! Pellegrino 13°

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 11 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAA breve classifica completa. 21:11chiude 13° un’ottima gara in cui è stato a lungo nelle prime 10 posizioni. Dopodiché De Fabiani chiude 30° mentre Simone Daprà è 32°. Va benissimo il 39° posto di Elia Barp. 21:11 Non capita spesso di vedere Johannes Hoesflotperdere una volata. Paaloggi sembrava averne sin dalle prime battute, ha imboccato la discesa finale davanti e ha resistito al prepotente finale del compagno di squadra. 21:09 CLAMOROSO! VINCESUIN VOLATA. Stenshagen 3° a completare la tripletta quantomai annunciata. Arrivo spettacolare!!! Dieci atleti a giocarsela. GIRO 6/6sembra averne,favorito in volata: ci si ferma! GIRO 6/6 ...