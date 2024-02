LIVE Sci alpino | Slalom Soldeu 2024 in DIRETTA | Swenn Larsson vince su Ljutic Ottimo 12° posto per Rossetti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 11 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA LADELLOMASCHILE DI BANSKO ALLE 9.30 E ALLE 12.30 14:33 Si chiude qui la nostratestuale dellofemminile di. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di giornata. 14:32 LA TOP FIVE DELLA CLASSIFICA DI1-Mikael Shiffrin (USA) 630 punti 2-Petra Vlhova (SVK) 505 3-Lena Duerr (GER) 402 4-Michelle Gisin (SUI) 282 5-Sara Hector (SWE) 275 14:30 LA TOP TEN DELLODI1-Anna(SWE) 1:49.25 2-Zrinka(CRO) +0.35 3-Paula ...