LIVE Sci alpino | Slalom Soldeu 2024 in DIRETTA | Swenn Larsson davanti | inseguono Moltzan e Duerr Attesa per le italiane

(Di domenica 11 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA LADELLOMASCHILE DI BANSKO ALLE 9.30 E ALLE 12.30 10.52 Rast è settima a 81 centesimi da. Eccezionale sul ripido la svizzera, che paga a caro prezzo l’errore dopo poche porte. 10.52 Sbaglia sul piano l’elvetica Camille Rast, che entra sul muro con 0.75 da recuperare. 10.51 Undicesima a 2.54 Meillard, un passo indietro rispetto alle ultime uscite in questa prima manche. 10.50 Troppo rotonda la svizzera che fa tantissima, troppa, strada intorno al palo. Già oltre il secondo il distacco a metà gara. 10.49 Torna a partire con pettorali bassi Melanie Meillard, in grande forma. 10.49 Fa tanta fatica anche sul muro finale Huber, che non riesce mai a prendere il ritmo giusto. ...