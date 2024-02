LIVE Sci alpino | Slalom Soldeu 2024 in DIRETTA | occasione per tante senza Shiffrin e Vlhova

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 11 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenute/i alladellodi(Andorra), valevole per la Coppa del Mondo 2023-di scifemminile. Ghiottaperle dominatrici della specialità Mikaelae Petra, nel nono e terzultimo appuntamento tra i rapid gates stagionale. Quando i topi non ci sono i gatti ballano. Si può descrivere così loodierno, uno dei più impronosticabili dell’ultimo lustro. Sono infatti fuori per infortunio siache, che hanno sempre vinto e spesso fatto doppietta in ...