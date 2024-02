LIVE Sci alpino | Slalom Soldeu 2024 in DIRETTA | gran rimonta di Pogneaux | bene Rossetti e Tschurtschenthaler

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 11 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA LADELLOMASCHILE DI BANSKO ALLE 9.30 E ALLE 12.30 14:03 Numerosi gli errori della nordamericana, che scivola in nona posizione anche alle spalle di. Si prosegue con Sara Hector. La svedese vanta un secondo e 55 centesimi di vantaggio su. 14:02 Seconda posizione a pari merito con Martaper Dvornik. L’azzurra ha recuperato 6 posizioni sino a questo momento, ed è certa di un’importante top 15. Ben un secondo e 40 centesimi di margine al cancelletto per la canadese Laurence St-Germain. 14:00 Rovina tutto A.J. Hurt, che rischia sin dalla prima porta ed esce di scena nella parte finale della manche quando custodiva ancora quasi un ...