LIVE Sci alpino | Slalom Soldeu 2024 in DIRETTA | Gisin al comando | bene Rossetti e Tschurtschenthaler

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 11 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA LADELLOMASCHILE DI BANSKO ALLE 9.30 E ALLE 12.30 14:14 Terza posizione per Truppe, che paga dazio rispetto anella seconda metà di manche. Ultime 5 atlete, si procede con la tedesca Lena Duerr, che vanta solo 6 centesimi di margine sull’elvetica. 14:12 Gran finale di, che beffa la sua connazionale grazie ad un ultimo intermedio superbo. 14 centesimi di margine per la polivalente elvetica. Ora l’austriaca Katharina Truppe. 14:10 Vola in testa Camille Rast! L’elvetica è la migliore sul ripido, e nonostante un piccolo errore ferma il crono sull’1:50.27 superando di 57 centesimi Liensberger. Ancora Svizzera con Michelle. 14:07 NUOVA LEADER! Ultimo ...