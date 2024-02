LIVE Sci alpino | Slalom Soldeu 2024 in DIRETTA | dalle 13 30 la seconda manche con tre azzurre

(Di domenica 11 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA LADELLOMASCHILE DI BANSKO ALLE 9.30 E ALLE 12.30 13:12 La svedese Anna Swenn Larsson proverà a difendere la prima posizione conquistata nellad’apertura. Soltanto 12 i centesimi di vantaggio che vanta la scandinava sulla statunitense Paula Moltzan. 13:07 Saranno tre lea partecipare a questa, con Vera Tschurtschenthaler che potrà approfittare delle buone condizioni del manto nevoso grazie al 29° posto della prima frazione. Quarta a partire Martina Peterlini, mentre Marta Rossetti aprirà il cancelletto di partenza per dodicesima. 13:02 Buon pomeriggio e ben ritrovati nella...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DELLO Slalom FEMMINILE (10.30 e 13.30) 10.40 Manche ancora ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DELLO Slalom MASCHILE DI BANSKO ALLE 9.30 E ALLE 12.30 10.52 Rast ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DELLO Slalom FEMMINILE (10.30 e 13.30) 10.52 Sala e, soprattutto, ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DELLO Slalom MASCHILE DI BANSKO ALLE 9.30 E ALLE 12.30 11.11 Si ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DELLO Slalom MASCHILE DI BANSKO ALLE 9.30 E ALLE 12.30 11.32 I ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DELLO Slalom MASCHILE DI BANSKO Alle 9.30 E Alle 12.30 11.54 ... (oasport)

La svedese Anna Swenn Larsson ha ottenuto il miglior tempo al termine della prima manche dello slalom femminile di Cdm in corso a Soldeu (Andorra), in 54"45. Alle sue spalle la statunitense Paula Molt ...E' stato cancellato a causa della pioggia lo slalom maschile a Bansko (Bulgaria). Le abbondanti precipitazioni non garantivano più la sicurezza degli atleti. Già la prima manche era stata condizionata ...Segui Slalom Uomini di Bansko con la diretta live di Eurosport. Scopri i risultati aggiornati e le ultime notizie di Sci Alpino.