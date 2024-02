LIVE Sci alpino | Slalom Bansko 2024 in DIRETTA | Sala e Vinatzer non sfigurano in condizioni meteo estreme

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 11 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA LADELLOFEMMINILE DI SOLDEU ALLE 10.30 E 13.30 10.13 L’austriaco Adrian Pertl fa letteralmente quello che può sotto una pioggia battente. Chiude 20° a 3.55. Al via ora il norvegese Sebastian Foss-Solevaag. 10.12 L’austriaco Johannes Strolz inizia subito con un secondo di ritardo in vetta, quindi sul muro arriva con 2.63. Chiude a 3.11 in 16a posizione. 10.11 Luca Aerni finisce la sua manche con ampi gesti di dissenso sulla pista. Lo svizzero chiude 22° a 3.83. 10.10 Il francese Steven Amiez dopo una ottima prima parte, crolla come tutti nel muro e termina la sua manche 16° a 3.24. Al via ora lo svizzero Luca Aerni. 10.09 CLASSIFICA PROVVISORIA PRIMA MANCHE 1 Clement Noel FRA 49.13 2 Timon Haugan NOR +0.27 3 Henrik ...