LIVE Sci alpino | Slalom Bansko 2024 in DIRETTA | comanda Noel | pista in condizioni critiche per la forte pioggia

(Di domenica 11 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA LADELLOFEMMINILE DI SOLDEU ALLE 10.30 E 13.30 09.50 Tommaso Sala inizia la sua prova con 56 centesimi nella parte alta con qualche arretramento, arriva a metàcon soli 78 centesimi. Nel muro contiene i danni alla grande con 1.57, quindi chiude nono a 2.07. 09.48 Kristoffer Jakobsen arriva con 1.10 a metà, chiude il muro a 2.55 e finisce la sua manche 12° a 3.51. Ormai ogni atleta che arriva fa segnare l’ultimo tempo. Manche falsata. Tocca ora al nostro Tommaso Sala. 09.46 Ramon Zenhaeusern inizia subito con 90 centesimi di ritardo nel tratto alto, quindi nel muro crolla come tutti e finisce 11° a 2.91. Al cancelletto ora lo svedese Kristoffer Jakobsen. 09.45 L’austriaco ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della domenica di Canmore , in cui è prevista ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I pettorali DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DELLO Slalom FEMMINILE DI SOLDEU ALLE 10.30 E 13.30 Programma, ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DELLO Slalom MASCHILE DI BANSKO ALLE 9.30 E ALLE 12.30 Buongiorno ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della domenica di Canmore , in cui è prevista ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DELLO Slalom FEMMINILE DI SOLDEU ALLE 10.30 E 13.30 09.15 LA ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DELLO Slalom FEMMINILE DI SOLDEU ALLE 10.30 E 13.30 09.38 Daniel ... (oasport)

Segui Slalom Uomini di Bansko con la diretta live di Eurosport. Scopri i risultati aggiornati e le ultime notizie di Sci Alpino.Diretta slalom Bansko streaming video Rai, oggi domenica 11 febbraio 2024: orario e risultato live della gara per la Coppa del Mondo di sci maschile.CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della domenica di Canmore, in cui è prevista un'altra coppia di Mass start, stavolta su 20 chilometr ...