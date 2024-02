LIVE Sci alpino | Slalom Bansko 2024 in DIRETTA | che numero uscirà dalla roulette? Si spera nel colore azzurro…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 11 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAProgramma, orari e tv della giornata – La cronaca del gigante di ieri – Le pagelle del gigante di ieri Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladellodi(Bulgaria) valevole per la Coppa del Mondo di scimaschile 2032-. Sulla pista denominata B?nderitsa andrà in scena la gara tra i rapid gate che andrà a concludere ufficialmente il fine settimana sulle nevi bulgare. La prima manche prenderà il via alle ore 09.30 italiane (le ore 10.30 locali), mentre la seconda e decisiva sarà in scena alle ore 12.30. Se il trend sarà confermato ci attenderà una gara completamente imprevedibile e senza un favorito sicuro. Quest’anno abbiamo visto il successo di Feller a Gurgl, quindi ...