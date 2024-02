LIVE Sanremo 2024 | serata finale in DIRETTA | Annalisa | Angelina Mango e Geolier in rapida sequenza! Risolti i problemi al televoto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 11 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALE PAGELLE DELLAMINUTO PER MINUTO COME FUNZIONANO LE GIURIE E IL1.17: “Concludimi” rappresenta un brano di Sangiovanni, in cui egli si autografa il testo in modo indipendente. In questa melodia, che si basa su una trama sonora caratteristica dell’r&b, Sangiovanni compone una missiva nella quale riconosce le proprie imperfezioni e gli equivoci commessi: nel ritornello, si legge, «Lascia che percepire quanto sono carente, quanto ho trascurato il rispetto non confessandoti la verità». “Finiscimi” – Sangiovanni – Testo di sangiovanni – P. Miano – F. Campedelli – A. Ferrara – F. Vaccari Ed. Sugarmusic/Roof Top/So Much Love Publishing/Me Next/ Cash and Carter – Milano – Burbank – Milano Ti ho scritto mille lettere e non dirti neanche una parola Le tue le ...