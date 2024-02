LIVE – Pomigliano-Inter Women, comincia la partita! (Di domenica 11 febbraio 2024) Pomigliano-Inter Women è l’incontro valido per la sedicesima giornata di Serie A Femminile 2023-2024: segui l’evento LIVE con la cronaca testuale a cura di Inter-News.it. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 12.00, si gioca allo Stadio Amerigo Liguori di Torre del Greco (NA). LIVE: Pomigliano-Inter Women 0-0 12.01 INIZIA LA partita! 11.58 Le squadre sono entrate sul terreno di gioco, pronte per la sfida. 11.40 Meno di mezz’ora al calcio d’inizio di Pomigliano-Inter Women, sedicesima giornata di Serie A. A seguire le formazioni ufficiali: POMGLIANO (4-4-2): 44 Gavillet; 15 Battistini, 2 Apicella, 6 Rabot, 3 Fusini; 33 Novellino, 4 Harvey, 28 Ferrario, 21 Di ... Leggi tutta la notizia su inter-news (Di domenica 11 febbraio 2024)è l’incontro valido per la sedicesima giornata di Serie A Femminile 2023-2024: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 12.00, si gioca allo Stadio Amerigo Liguori di Torre del Greco (NA).0-0 12.01 INIZIA LA11.58 Le squadre sono entrate sul terreno di gioco, pronte per la sfida. 11.40 Meno di mezz’ora al calcio d’inizio di, sedicesima giornata di Serie A. A seguire le formazioni ufficiali: POMGLIANO (4-4-2): 44 Gavillet; 15 Battistini, 2 Apicella, 6 Rabot, 3 Fusini; 33 Novellino, 4 Harvey, 28 Ferrario, 21 Di ...

Pomigliano-Inter Women è la sedicesima partita nerazzurra in programma della Serie A Femminile. Dopo la sconfitta in campionato contro il Como e quella infrasettimanale in Coppa Italia a casa della ...