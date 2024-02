LIVE – Pomigliano-Inter Women 0-2: Bugeja in gol! È raddoppio! (Di domenica 11 febbraio 2024) Pomigliano-Inter Women è l’incontro valido per la sedicesima giornata di Serie A Femminile 2023-2024: segui l’evento LIVE con la cronaca testuale a cura di Inter-News.it. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 12.00, si gioca allo Stadio Amerigo Liguori di Torre del Greco (NA). LIVE: Pomigliano-Inter Women 0-2 11? GOOOOOOOOLLL 7? Azione Interessante dell’Inter Women, partita sempre dal piede di Serturini, che trova Csiszar. La centrocampista serve con un filtrante Polli, in agguato in area di rigore. Per l’arbitro però è fuorigioco. 3? GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!! La prima azione utile della sfida porta il nome di Annamaria Serturini. La giocatrice ex Roma, oggi alla prima da titolare con ... Leggi tutta la notizia su inter-news (Di domenica 11 febbraio 2024)è l’incontro valido per la sedicesima giornata di Serie A Femminile 2023-2024: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 12.00, si gioca allo Stadio Amerigo Liguori di Torre del Greco (NA).0-2 11? GOOOOOOOOLLL 7? Azioneessante dell’, partita sempre dal piede di Serturini, che trova Csiszar. La centrocampista serve con un filtrante Polli, in agguato in area di rigore. Per l’arbitro però è fuorigioco. 3? GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!! La prima azione utile della sfida porta il nome di Annamaria Serturini. La giocatrice ex Roma, oggi alla prima da titolare con ...

Pomigliano-Inter Women è la sedicesima partita nerazzurra in programma della Serie A Femminile. Dopo la sconfitta in campionato contro il Como e quella infrasettimanale in Coppa Italia a casa della ...